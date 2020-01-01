جهينة نيوز:

رياضة عربية

فريقان عربيان يتصدران استفتاء "ماركا" لأجمل شعار

تصدر نادي الأهلي المصري لكرة القدم، استفتاء أجمل شعار للأندية في العالم، الذى أطلقته صحيفة "ماركا"، نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة 50 شعاراً لأندية من مختلف القارات.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن أن الاستفتاء شارك فيه أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وكانت المنافسة محتدمة في البداية على المراكز العشرة الأولى، قبل أن يقتصر الصراع في نهاية المطاف بين الأهلي والرجاء المغربي.

وحسمت جماهير الأهلي المنافسة لمصلحة فريقها، ليفوز "المارد الأحمر" بـالمركز الأول، بعد حصوله على أكثر من ثلاثة ملايين صوت، متفوقاً على الرجاء المغربي، الذي حل ثانياً، بنيلة 2.9 مليون صوت.

أمّا المركز الثالث، فكان من نصيب فريق فلومينينسي البرازيلي (167 ألف صوت).

وشهد الاستفتاء مفاجأة كبيرة، باكتفاء ريال مدريد بالمركز الرابع، بعد جمعه 129 ألف صوت فقط، على الرغم من أن صحيفة "ماركا" التي تبنت الاستفتاء تصدر من مدريد ومقربة جداً من الفريق الملكي.

كما حلّ نادي ليفربول الإنجليزي في المركز السادس (75 ألف صوت)، متبوعاً بنادي برشلونة الذي جاء في المرتبة السابعة (74 ألف صوت).

وتجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء انتهى صباح اليوم الاثنين، وأي تغيير في الترتيب لاحقاً، لن تكون له أية أهمية.