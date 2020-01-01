جهينة نيوز:

أعلنت نقابة أطباء دمشق استئناف العمل بعيادات ومخابر الفحص الطبي ما قبل الزواج اعتباراً من اليوم الاثنين وذلك من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً.

وكانت النقابة أوقفت العمل في مركز فحص ما قبل الزواج نهاية آذار الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

يشار إلى أن عيادات ومخابر الفحص الطبي ما قبل الزواج مشروع أطلقته نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة منذ عام 2008 وعممته على معظم المحافظات وباتت فحوصها إلزامية ومن الشروط المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج.