رسميا.. التومان العملة الرسمية لـ إيران

جهينة نيوز:

وافق مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) اليوم الاثنين على مشروع قانون النقد والمال الذي ينص على استبدال عملة الريال الحالية بالتومان.

وتنص المادة الاولى لمشروع القانون الذي صوت عليه المجلس في جلسته صباح اليوم الاثنين، على أن العملة الرسمية لايران هي التومان الذي يعادل 10 الاف ريال و100 قران ( الفئة الاصغر للتومان).

وتشير الفقرة الاولى من المادة الاولى الى أن معادلة العملات الاجنبية مقابل التومان وتحديد سعر بيع وشراء النقد الاجنبي تتم عبر البنك المركزي للجمهورية الاسلامية الايرانية في اطار نظام النقد السائد مع مراعاة الاحتياطي النقدي وتعهدات البلاد ازاء صندوق النقد الدولي.

وكالة فارس