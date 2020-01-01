ابنة الفنان المصري هشام سليم "نورا" تحولت إلى ابنه "نور"!

الإثنين, 4 أيار 2020 الساعة 12:48 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

ابنة الفنان المصري هشام سليم

جهينة نيوز:

قال الفنان هشام سليم إن ابنته نورا تحولت إلى نور، في إشارة منه إلى تحولها جنسيا، مضيفا: "دا قدر ربنا، وهي بتتحول، ومش مستغرب لأنها من ساعة ما اتولدت وجسمها جسم ولد".

وأضاف سليم خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، امس الأحد، أن ابنته عندما بلغت 18 عاما أفصحت له بأنها ستتحول جنسيا، متابعا: "أنا قولتلها المطلوب مني إيه، لأني متأكد إن ربنا اللي بيصورنا في الأرحام".

وتابع: "الله يكون في أي حد عنده المشكلة دي، وأنا شايل هم المشكلة دي، ولازم أساعد نور عشان يقدر يمارس حياته"، منوها إلى أن "نور عانى" من تجديد البطاقة، مؤكدا أن سبب خلافه مع نور "كان أنه يناديه في بعض الأوقات بنورا".

 


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