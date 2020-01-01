إلى 50% الجزائر تخفض الإنفاق في ميزانية 2020

جهينة نيوز:

أعلنت الجزائر، أمس الأحد، عن خفض ثان خلال شهر تقريباً في الإنفاق العام لعام 2020، لتزيد الخفض من 30% إلى 50%، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا.

وجاء ذلك في إعلان للرئاسة عقب اجتماع للحكومة في ظل ضغوط مالية متزايدة بعد التراجع الحاد في عائدات قطاع الطاقة.

وتعتمد الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، كثيراً على إيرادات النفط والغاز التي شهدت تراجعاً في الآونة الأخيرة، ما أضر بخطط الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

وأثّر انخفاض عائدات الطاقة في السنوات الأخيرة سلباً على ميزانية الدولة والعجز التجاري، إذ تمثل عائدات تصدير النفط والغاز 60% من ميزانية الدولة و93% من إجمالي الصادرات.

ويهدف خفض الإنفاق إلى تخفيف الأثر في الأشهر المقبلة، وقالت الحكومة أمس، إنها تتوقع تراجع عائدات الطاقة إلى 20.6 مليار دولار، بانخفاض عن توقعات سابقة قدرها 37.4 مليار دولار.