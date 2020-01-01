1987 منشأة صناعية وحرفية خاصة عادت للعمل في ريف دمشق خلال عام

الإثنين, 4 أيار 2020 الساعة 10:30 | اقتصاد, محلي

1987 منشأة صناعية وحرفية خاصة عادت للعمل في ريف دمشق خلال عام

جهينة نيوز:

تحدث وزير الصناعة محمد معن جذبة عن الواقع الصناعي في محافظة ريف دمشق، خلال اجتماع الحكومة امس، وأكد أن 1603 منشأة صناعية و384 منشأة حرفية في القطاع الخاص (أي بمجموع 1987 منشأة) عادت للعمل خلال عام 2019.

أما بالنسبة لمنشآت القطاع العام الصناعي، فقد عادت 10 خطوط للإنتاج والعمل في ريف دمشق، شملت 3 خطوط في شركة تاميكو، وخطين في شركة الأحذية والأهلية، وخط جديد في شركة الكونسروة، وخطين في شركة ألبان والأجبان الغوطة، ومركزين لإنتاج الكحول.

إضافة إلى إقلاع شركة الدباغة لإنتاج الجلد الملون، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد وضع خريطة صناعية متجددة كل أسبوع لرصد واقع المنشآت الصناعية والحرفية التي تعود للعمل وطاقتها الإنتاجية.


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