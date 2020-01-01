القبض على شبكة مؤلفة من سبعة أشخاص تمتهن تجارة وترويج المخدرات في ريف دمشق

جهينة نيوز:

القى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق القبض على شبكة مؤلفة من سبعة أشخاص تمتهن تجارة وترويج المخدرات.

و ذكرت وزارة الداخلية في سورية أنه وبناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق حول وجود شبكة مؤلفة من عدة أشخاص تمتهن تجارة وترويج المخدرات بين محافظتي دمشق وريف دمشق ( جرمانا - سيدي قداد - ببيلا - الدويلعة ) .

ومن خلال المتابعة والمراقبة ونصب الكمين اللازم تمكن ضباط وعناصر الفرع من إلقاء القبض على أفراد الشبكة وعددهم سبعة أشخاص وصودر منهم (1356)غرام حشيش مخدر و ( ٣٦٨٩) حبة نوع زولام و( ٣٦٩) حبة نوع كبتاغون مخدر و(٣٨) حبة نوع ترامادول .

و اضاف البيان الذي تلقته جهينة نيوز الى انه تم إحضار المقبوض عليهم إلى مركز الفرع مع المصادرات ومازالت التحقيقات جارية بحقهم لمعرفة كافة المتورطين معهم بهذه القضية .