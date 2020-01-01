فنزويلا تعلن إحباط محاولة انقلاب على السلطة من قبل "مرتزقة إرهابيين"

الأحد, 3 أيار 2020 الساعة 21:59 | سياسة, عالمي

فنزويلا تعلن إحباط محاولة انقلاب على السلطة من قبل

جهينة نيوز:

أعلنت فنزويلا، اليوم الأحد، أنها أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر لـ"مرتزقة إرهابيين" حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة قادمين من كولومبيا المجاورة.

وقال وزير الداخلية، نيستور ريفيرول، في كلمة بثها التلفزيون: "حاولت مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، اليوم 3 مايو، تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا... وتنفيذ انقلاب على السلطة".

وأشار ريفيرول إلى أن قوات الأمن أحبطت هذه المحاولة، وأصابت أعضاء عديدين في المجموعة و"أسقطت" آخرين نزلوا على البر في وقت مبكر من اليوم قرب ميناء لا جويرا على الساحل على بعد نحو 32 كيلومترا من العاصمة كاراكاس.


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