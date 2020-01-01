وزارة التربية في سورية تعدل برامج امتحانات الثانوية والتعليم الأساسي

جهينة نيوز:

عدلت وزارة التربية اليوم برامج امتحانات شهادات الثانوية العامة بفرعيها /العلمي والأدبي/ والثانوية الشرعية /الدورة الأولى/ وبرامج امتحاني شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2020.

ووفق بيان للوزارة صدر اليوم تبدأ امتحانات الشهادات الثانوية في الـ 21 من حزيران وتستمر حتى الـ 17 من تموز فيما تبدأ امتحانات شهادتي العليم الأساسي والاعدادية الشرعية في الـ 22 من حزيران وتنتهي امتحانات التعليم الأساسي في الـ 8 من تموز القادم وامتحانات الإعدادية الشرعية في الـ 14 منه.

وكانت وزارة التربية اصدرت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي قراراً حددت بموجبه الـ 21 من حزيران القادم موعداً لإجراء امتحانات شهاداتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة امتحانية واحدة لعام 2020.