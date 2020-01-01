السورية للطيران تسير غداً رحلة جوية لإجلاء الرعايا السوريين من الإمارات

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النقل عن بدء تسيير رحلاتها منذ الغد لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من عدد من دول العالم إلى سورية وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت جهينة نيوز نسخة منه “تبدأ غدا السورية للطيران تسيير رحلاتها لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من عدد من دول العالم إلى سورية وفق القوائم التي تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية” مبينة أن الرحلات “ستتم على عدة أيام وضمن شروط واجراءات صحية ملزمة وبإشراف طبي من وزارة الصحة”.

وذكرت الوزارة أن السورية للطيران ستقوم غدا بتسيير رحلة جوية لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من دولة الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة إيرباص 340 وسيتم نقل 250 راكباً فيها من مطار الشارقة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت الشارقة لتصل إلى مطار دمشق الدولي عند التاسعة والنصف مساء بتوقيت دمشق.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين السوريين للتواجد في مطار الشارقة قبل موعد الرحلة بسبع ساعات لإجراء الفحوص الطبية اللازمة مع التنويه بأنه سيكتفى بوضع زجاجات مياه فقط دون أي طعام أو احتكاك مع طاقم الطائرة خلال ساعات الطيران وضرورة اصطحاب الكمامات والقفازات معهم والالتزام التام بالتعليمات والتدابير الصحية التي ستعطى في المطار وعلى متن الطائرة.