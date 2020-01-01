عالم أحياء: لا توجد فرص "أحادية" للنجاة من كورونا

جهينة نيوز:

قال عالم الأحياء الدقيقة البلجيكي بيتر بيوت، إنه لا توجد فرص أحادية للنجاة من فيروس كورونا المستجد، مضيفا: "لن ينتهي الوباء في أي مكان حتى ينتهي في كل مكان".

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمفوضية الأوروبية على "تويتر"، اليوم، الأحد، حيث نشرت مقطعا مصورا للعالم البلجيكي الأصل، الذي يتولي منصب مدير عام مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة.

ولفتت المفوضية الأوروبية إلى تأكيد العالم البلجيكي الأصل، على أهمية العمل العمل الجماعي ووجود رد عالمي واحد لمواجهة هذا الوباء، الذي لا يمكن لأي دولة أو مجتمع أن يواجهه منفردا.

وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية إن بيتر بيوت، هو من أكثر العلماء خبرة في مجال محاربة الأوبئة والأحياء الدقيقة، ومن أبرزها وباء "إيبولا".

وشغل هذا العالم العديد من المناصب العلمية في العالم بداية من الأمم المتحدة إلى مؤسسات دولية أخرى.