عالمة تكشف عن طريقة جديدة لتشخيص اصابات كورونا بدون فحض في المختبر

الأحد, 3 أيار 2020 الساعة 20:24 | منوعات, صحة

عالمة تكشف عن طريقة جديدة لتشخيص اصابات كورونا بدون فحض في المختبر

جهينة نيوز:

كشفت إيلينا ساميشينا ، مرشحة العلوم الطبية وكبيرة أطباء المستشفى رقم 3 بموسكو، أن الطريقة الرئيسية الفعالة لكشف المرضى المصابين بعدوى الفيروس التاجي هي التشخيص بالأشعة المقطعية (التصوير الطبقي المحوري).

وقالت اليوم الأحد إنه:"كان يعتقد في وقت سابق أن التشخيص يعتمد فقط على الفحص في المختبرات، ولكن سرعان ما اتضح أنه حتى مع ورود نتيجة سلبية، قد يكون لدى المرضى علامات سريرية واضحة للالتهاب الرئوي الفيروسي".

وأبلغت ساميشينا وكالة أنباء موسكو:"نحن مقتنعون تماما اليوم بأن معيار التشخيص الرئيسي هو التشخيص بالأشعة المقطعية، الذي يكشف عن أعراض مميزة للمرض تشبه (التأثير في زجاج بلوري)".

وأشارت الطبيبة إلى أنه بهذه الطريقة يمكن الكشف عن إحدى المراحل الأربع المتدرجة صعودا من الالتهاب الرئوي، ففي المرحلتين الأولى والثانية يتم إرسال المرضى للعلاج في المنزل، وفي المرحلتين الثالثة أو الرابعة من تقدم الإصابة يتم إدخال المرضى فورا إلى المستشفى.

وأكدت أن خطوة الفيروس التاجي نابعة من قلة درجة المعرفة به وبخصائصه وتحوراته، لذلك يتعلم الأطباء كل يوم شيئا جديدا عنه من حيث التشخيص والعلاج.

وانتشر وباء عدوى الفيروسات التاجية المستجدة في جميع دول العالم تقريبا. وبحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين شخص بالفيروس التاجي في العالم، وتوفي منهم أكثر من 230 ألف شخص.

المصدر: "نوفوستي"


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