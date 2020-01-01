انخفاض وفيات كورونا في ايران الى تحت الخمسين بعد 55 يوما

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور عن انخفاض ملحوظ في العدد اليومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد اذ بلغ اقل من خمسين شخصا بعد 55 يوما.

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد انه تم تسجیل 976 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 97424 شخصا من ضمنهم 2690 في حالة حرجة.

واضاف، ان عدد المتعافين بلغ لغاية الان 78422 شخصا فيما توفي 47 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 6203 اشخاص.

واوضح بانه تم لحد الان اجراء 496 الفا و 273 اختبارا لفحص الاصابة بفيروس كورونا, و ذلك بحسب وكالة فارس.

و يشار الى ان عدد الحالات النشطة في ايران 12942 حالة فقط و قد حققت نسبة شفاء وصلت الى أكثر من 80% من المصابين و تأتي بعد الصين بعدد حالات الشفاء التي حققت نسبة شفاء وصلت الى ما يقارب من 94% فيما تأتي المانيا في المرتبة الثالثة حيث حققت حتى الآن نسبة شفاء وصلت الى 79% و من ثم اسبانيا بنسبة 59%.