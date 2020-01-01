لـ29 يوما متتاليا.. لا إصابات جديدة بكوفيد-19 في مقاطعة هوبي بوسط الصين

جهينة نيوز:

ذكرت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي بوسط الصين اليوم الأحد أنه لم يتم الابلاغ عن حالات إصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم السبت.

ويشير هذا إلى أن المقاطعة التي كانت الأكثر تضررا بالوباء في الصين، لم تسجل حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 لمدة 29 يوما متتاليا منذ 4 أبريل الماضي.

وباتت المقاطعة خالية من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في 26 نيسان أبريل.

وسجلت المقاطعة 651 حالة لم تظهر عليها أعراض تخضع للملاحظة الطبية، بعد زيادة تسع حالات من هذا النوع وخروج خمس حالات من الحجر الصحي يوم السبت.

وتم تعقب ما إجماليه 282632 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين بكوفيد-19 في المقاطعة حتى يوم السبت، حيث مازال 1383 شخصا منهم يخضعون للملاحظة الطبية.

وسجلت مقاطعة هوبي حتى الآن ما إجماليه 68128 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 50333 حالة في حاضرتها مدينة ووهان.

و في سياق متصل قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إنها تلقت تقارير عن حالتين مؤكدتين جديدتين مصابتين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم السبت.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين الحالتين حالة وافدة تم تسجيلها في شانغهاي، والأخرى حالة محلية في مقاطعة شانشي.

وذكرت اللجنة أنه لم تسجل وفيات أو حالات مشتبه بها يوم السبت في البر الرئيسي الصيني.

وخرج ما إجماليه 28 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم يوم السبت، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بثلاث حالات إلى 34 حالة.

وحتى يوم السبت، بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 82877 حالة، بما في ذلك 531 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج و77713 مريضا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، وفقا للجنة.

وقالت اللجنة إن ما إجماليه 4633 شخصا توفوا بسبب المرض.

وأبلغ البر الرئيسي الصيني عن ما إجماليه 1672 حالة وافدة من الخارج حتى يوم السبت، ومن بينها 1221 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، و 451 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، بينهم 6 مرضى في حالة خطيرة. ولم يبلغ عن أية وفيات بين الحالات الوافدة.

وذكرت اللجنة أن 10 أشخاص، من بينهم 9 وافدون من الخارج، لا يزال يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضافت أن 7539 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 882 شخصا من الملاحظة الطبية يوم السبت.

كما تم تسجيل 12 حالة جديدة بدون أعراض يوم السبت في البر الرئيسي الصيني، بينما لم تتم إعادة تصنيف أية حالة بدون أعراض على أنها حالات إصابة مؤكدة، في حين خرجت 33 حالة بدون أعراض بينها 16 حالة وافدة من الخارج من الملاحظة الطبية، وفقا للجنة.

وقالت اللجنة إن 968 حالة بدون أعراض، بما في ذلك 98 حالة وافدة من الخارج، لا تزال تحت الملاحظة الطبية.

وحتى يوم السبت، تم تسجيل 1039 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك أربع حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و432 حالة في مقاطعة تايوان بما في ذلك ست حالات وفاة.

وخرج 864 مريضا في هونغ كونغ و38 في ماكاو و324 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.