عبد المجيد عبد الله يدافع عن ما قام به خلال رمضان

جهينة نيوز:

دافع المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات بسبب ما قام به في شهر رمضان.

وكان عبد الله شارك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقاطع مصورة من تحضيراته لألبومه الغنائي الجديد الذي يستعد لطرحه قريبا، وذلك من أجل تشويق جمهورها إليه، إلا أن ذلك لم يعجب عدد من متابعيه، بسبب نشر الأغاني في رمضان.

كما عبر المنتقدون لعبد المجيد عبد الله عن رفضهم طرح الألبوم فى رمضان كونه شهر تعبد وصيام وذكر لله.

من جانبه رد الفنان السعودي على منتقديه: "يا جماعة أنا بحكي مع جمهوري والواحد ما عنده شي صارت مشكلة اللي ما يعجبه لا يدخل.. وإذا تعتبرو الأغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا.. لا تدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظرة الدونيه للفنانين.. ترى فيهم خير أكثر من بعض ناس كثير والدولة ما قصرت معترفه بالفن وكفى".

وتابع: "أنا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم أمل المستقبل واتشرف فيهم أصبحت جزء منهم وإحساسي أنهم أبناء والتعامل معهم عفوي أشعر بمشاعرهم وأصدقهم ويصدقوني.. هم أغنيتي اللي أبحث عنها فاهتمامهم بما أقدمه فعلا وأعيش عواطفهم الحقيقية.. فهالليالى الكريمه أقول الله يخليكم لي ولا يحرمني منكم".

​يشار إلى أن عبد المجيد عبد الله أعاد فتح حسابه على موقع "تويتر" في شهر آذار بعد نشوب مشادة بينه وبين أحد المتابعين بشأن "الأغنية العراقية" التي أثارت غضبه، بعد تضمينها لألفاظ غير لائقة.

وكان عبد الله دشن حسابه على موقع "تويتر" في نهاية عام 2011.