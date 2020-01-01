بريطانيا تضع خطة طوارئ لوفاة جونسون وهو يصارع المرض

جهينة نيوز:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته عندما تدهورت حالته الصحية وهو في العناية الفائقة يصارع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وعاد جونسون (55 عاما) إلى العمل يوم الاثنين، بعد شهر من ثبوت إصابته بالفيروس. وأمضى جونسون عشرة أيام في عزلة بداونينج ستريت من أواخر آذار، لكنه نُقل إلى مستشفى سانت توماس في لندن حيث تلقى علاجا بالأكسجين وقضى ثلاث ليال في العناية الفائقة.

وأجرت صحيفة "ذا صن"، مقابلة مع جونسون قال فيها "كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين... كانت لحظة صعبة، لن أنكرها".

وقال جونسون إن خلال الفترة التي كان فيها في عزل ذاتي في داونينح ستريت قاوم فكرة الذهاب للمستشفى.

وأضاف "كنت في حالة إنكار لأنني كنت أعمل وواصلت عقد تلك الاجتماعات عبر وصلة الفيديو... لكنني شعرت حقا بالتوعك".

وتابع قائلا "ثم قيل لي إن علي الذهاب لسانت توماس. وقلت إنني لا أرغب حقا في الدخول للمستشفى. لم يبد لي أنها خطوة جيدة لكنهم أصروا. وبمراجعة ذلك لقد كانوا على حق في إجباري على الذهاب".

ودخل جونسون للمستشفى في الخامس من نيسان وتم تزويده بالأكسجين عبر قناع الوجه وأنبوب عبر الأنف ثم نقل للعناية المركزة في اليوم التالي.

وفي مرحلة من المراحل ناقش الأطباء وضع جونسون على جهاز تنفس صناعي.

وقال جونسون "كان لدى الأطباء كل الترتيبات لما يجب فعله إذا تدهورت الأمور بشدة".

وبعد خروج جونسون، قال مستشفى سانت توماس إنه سعيد لرعايته رئيس الوزراء، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن خطورة مرضه بخلاف أنه تلقى العلاج في العناية الفائقة.