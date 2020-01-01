15 مليون طفل معرضون لعدم الحصول على لقاحات بسبب "كورونا"

جهينة نيوز:

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من أن نحو عشرة ملايين طفل دون الخامسة وحوالي 4.5 ملايين طفل دون الخامسة عشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتوا معرضين لخطر عدم الحصول على لقاحات بسبب تكريس العاملين في مجال الصحة جهودهم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المنظمة قولها في بيان إن حملات التلقيح الخاصة في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقفت بسبب تحويل العاملين في مجال الصحة إلى الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

ونتيجة لذلك فإنّ واحداً من بين كل خمسة أطفال أو ما يصل عدده إلى عشرة ملايين طفل دون سن الخمس سنوات باتوا معرضين لخطر عدم حصولهم على اللقاح ضد شلل الأطفال وأن حوالي 5ر4 ملايين طفل دون سن الخامسة عشرة معرضون لخطر عدم حصولهم على اللقاح ضد الحصبة.

لكن المنظمة أكدت أنّه على الرغم من تفشي جائحة “كوفيد19″ يستمر التلقيح الروتيني للأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تطبيق التدابير الصحية والوقائية الصارمة.

وأشار المدير الإقليمي لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان إلى أن عملية تلقيح كل طفل ضد الأمراض الفتاكة بما في ذلك شلل الأطفال والحصبة والدفتيريا “مرض الخناق” والتهاب الكبد هو أمر مهم جداً.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 241682 شخصاً على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول الماضي