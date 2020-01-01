279 ضبطاً تموينياً في درعا خلال شهر

جهينة نيوز:

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال جولاتها على الأسواق الشهر الماضي 279 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية المهندس بسام الحافظ في تصريح لوكالة "سانا" أن المخالفات توزعت عن عدم الإعلان عن الأسعار وإبراز وتداول فواتير غير نظامية والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن بدل خدمات والغش والتدليس والاتجار بالخبز ومواد الاغاثة ومخالفات تتعلق ببيع المحروقات واللحوم بسعر زائد ونقص في وزن ربطة الخبز وإنتاج خبز سيء وغيرها.

وأضاف إن المديرية سحبت من الأسواق الشهر الماضي 27 عينة تبين مطابقة 10 منها و مخالفة 3 للمواصفات القياسية السورية والباقي قيد التحليل، مبيناً أنّ المديرية عالجت في شهر نيسان 26 شكوى إلكترونية وخطية وهاتفية تقدم بها المواطنون.

وبيّن الحافظ أنّ المديرية أغلقت في نيسان الماضي 32 فعالية وأحالت للقضاء 22 شخصاً وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ونظّمت المديرية في شهر آذار 219 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة وعالجت 50 شكوى وأغلقت 13 فعالية وفق القوانين والأنظمة