حمد الله: لهذا السبب بكيت بعد تتويج النصر

جهينة نيوز:

فجّر النجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تلقيه تحذيرات من طبيبه، بضرورة عدم لعبه كرة القدم مرّة أخرى.

ونشر حمد الله، اليوم الأحد، صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، لتتويج النصر بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، ليذكر جمهور العالمي، بنصيحة طبيبه التي كادت تقضي على مسيرته الكروية.

وأرفق صاحب الـ29 عاماً، الصورة التي يظهر فيها وهو يبكي بشدة عقب تتويج النصر في الموسم الماضي، بتدوينة طويلة جاء فيها: حبيت أشارك معكم هذه الصورة المؤثرة التي كانت بعد فوزنا بأقوى وأغلى دوري سعودي في التاريخ، وبعد فوزي بهداف الدوري التاريخي، وأفضل لاعب في الدوري، لكن تلك الدموع لم تكن فرحة بهذه الإنجازات فقط، فلقد فزت بالعديد من الإنجازات من قبل.

وأردف موضحاً: تلك الدموع خرجت من تلقاء نفسها وتذكرت قبل أقل من سنة عندما تعرضت لإصابة بليغة جداً، التي من خلالها قرر الطبيب المشرف علي في ذلك الحين، أن يقول لي إنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى في حياتي.

وأكد حمد الله أن تلك الكلمات لم تحبطه، بل حفزته وزادته إصراراً لتحقيق المزيد من النجاحات، ليعود بعدها أقوى مما كان عليه.

وتعرّض الدولي المغربي السابق، لإصابة خطيرة قبل انتقاله إلى النصر السعودي في العام 2018 قادماً من الريان القطري، لكنه نجح في تجاوز أثر تلك الإصابة، وقاد النصر للتتويج بالدوري السعودي في موسم 2018/2019، بعد تصدره قائمة هدافي المسابقة برقم قياسي (34 هدفاً)، كما حصل في نفس الموسم على جائزة "غلوب سوكر"، لأفضل لاعب عربي.