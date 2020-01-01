وزارة الثقافة تنعي الفنان غازي العماري

جهينة نيوز:

نعت وزارة الثقافة ـ مديرية المسارح والموسيقا الفنان غازي العماري الذي وافته المنية هذا اليوم.

والعماري من مواليد عام 1952، بدأ حياته الفنية وهو طفل في المدارس الابتدائية 1963، وانتسب إلى فرقة "أمية للفنون الشعبية" عام 1970 ثمّ بدأ التدريب عام 1975 ودرّب العديد من فرق الفنون الشعبية وقدّم خلال مسيرته الفنية عشرون ساعة عمل للأطفال قدّمت في المهرجانات القطرية للطلائع وعشرون ساعة للكبار.

فازت فرقة شبيبة درعا للفنون الشعبية التي أشرف على تدريبها في خمسة مهرجانات بدرجة امتياز وثمان مهرجانات بالمركز الأول وثلاث مهرجانات بالمركز الثاني ومهرجانين بالمركز الثالث ومثّلت سوريا في العديد من المهرجانات العربية والعالمية.

وكان العماري مديراً ومدرّباً لفرقة أمية للفنون الشعبية في مديرية المسارح والموسيقا وزار معها العديد من الدول العربية والعالمية وعضو مجلس فرع نقابة الفنانين منذ عام 1990.