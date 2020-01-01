واشنطن تواصل فرض العقوبات على سورية وتدعم الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية فيها

جهينة نيوز:

قال المبعوث الأمريكي إلى سورية، جيمس جيفري، إن بلاده تدعم الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سورية، لافتاً إلى ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من سورية، باستثناء الروسية.

وأضاف جيفري في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ إيران تملك مواطئ أقدام شديدة الرسوخ في الدولة والمجتمع السوريين، قائلاً: إن دولا عربية لن تكون على وفاق أبدا مع الرئيس السوري بشار الأسد. يمكنهم الزعم بأنهم يستطيعون النأي به بعيداً عن المدار الإيراني، لكنني أرى أن هذا غير ممكن على الإطلاق وجنوني.

وعن موقف بلاده من إعلان تل أبيب انتقالها من احتواء إيران إلى مرحلة إخراجها من سورية، قال جيفري إنّ واشنطن تدعم بكل الطرق الممكنة، دبلوماسياً ولوجيستياً، الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية هناك، لافتاً إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سورية، التي لم تكن موجودة قبل 2011، باستثناء الروسية.

على صعيد آخر، أكّد جيفري أنّ بلاده ستواصل فرض العقوبات على دمشق، وقال: نؤيد سريان العقوبات على سورية حتى قبوله بالحل السياسي.