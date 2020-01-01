إعلامي سوري يستقيل من الـ"ام بي سي" بسبب فضيحتها الأخيرة

جهينة نيوز:

أعلن الإعلامي السوري حسين النايف استقالته من قناة mbc وقال: لقد صدمتنا للأسف قناة العرب الأولى والأوسع انتشارا !

ورداً على عرض مسلسلات التطبيع مع العدو الصهيوني استقال الإعلامي السوري حسين النايف من قناة mbc وقال: لقد صدمتنا للأسف قناة العرب الأولى والأوسع انتشاراً بتحولها من منصة من المنصات العربية المناصرة للحق العربي والسياسة العربية الشاملة والتزامها بمواثيق الشرف الاعلامي العربي بمجالات مهنية وخدمية والخاصة بالقضية الفلسطينية، وذلك بعد أن قامت بعرض مسلسلات مثل "مخرج" و"أم هارون" ومحتواهما المرفوض شكلاً ومضموناً اجتماعياً ونفسياً وتاريخياً ومثيران للغثيان وهما ما أخرج المشاهدين الفلسطينين والعرب عن صمتهم بفعل هذه الكارثة التي لم يكن لعربي منذ قيام الكيان الصهيوني المسمي بـ"إسرائيل" وحتى قبل بث هذه المسلسلات ليظن أن دراما عربية تتجرأ وتقول إن الفلسطينيين وهم أشقاء لنا أعداء العرب الحقيقيون وأن الإسرائيلي أكثر صدقاً وصداقة وألفة من أي فلسطيني وأنّ للكيان الإسرائيلي صاحب حق بالأراضي الفلسطينية وأمور أخرى خطيرة وردت بسيناريو المسلسلين.. وما جاء بهما مرفوض منا ومن الشرفاء من كل العرب.

وأضاف النايف: مثل هذه الأعمال الفنية المدسوسة والتي تطل علينا من الشاشات العربية هو فكر تشويهي وأقل ما يمكن أن يوصف بأنه وقح ومستفز ومفسد للتاريخ العربي ومشوه للتاريخ العربي المشرف والذي يفخر به كل عربي.

ورأى النايف أن عرض مثل هذه المسلسلات الرخيصة والتي من أهم أهدافها محاولة غسل أدمغة المواطنين العرب من خلال أعمال درامية عربية لها في وجدان الجماهير العربية مساحة من الإعجاب والحب وتأتي بعض القنوات في استغلاها ووضع سموم الصهيونية العالمية للابتعاد عن حقيقة إن "إسرائيل" قد قامت على أنقاض دولة فلسطين المنكوبة منذ مجازر كفر قاسم ودير ياسين .

وفي الختام قال: أنا حسين محمد النايف موظف لدى قنوات "ام بي سي جروب" بصفة معد ومخرج برامجي في قسم برامج المنوعات مسؤول سيناريوهات الترويج الإعلاني للبرامج التلفزيونية أعلن استقالتي من عملي الذي عملت به منذ عام ٢٠١٨ و حتى تاريخه و مقاطعتي لجميع قنوات "ام بي سي".