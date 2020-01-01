الاحتلال يعتقل 5 سودانيين حاولوا التسلل عبر حدود لبنان

جهينة نيوز:

كتب المتحدث باسم الجيش، أفخاي أدرعي، عبر "تويتر" أنه خلال ساعات الليلة الماضية كشفت قوات جيش الدفاع 5 أشخاص مشتبه فيهم، وهم يحاولون التسلل من داخل لبنان إلى إسرائيل، حيث تم القبض عليهم خلال محاولة اجتياز السياج الأمني.

وقال موقع "عرب 48" نقلاً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الخمسة الذين اعتقلوا عند الشريط الحدودي، تبين أنهم طالبو لجوء سودانيون، ولاحقاً تم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى الأراضي اللبنانية.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بلدتي العيسوية في القدس المحتلة وعزون في قلقيلية واعتقلت عشرة فلسطينيين بعد مدامة منازلهم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات الاحتلال، عن وفاة مُسن (97 عاما)، الليلة الماضية بسبب جراء إصابته بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفايروس في الكيان إلى 230 حالة، غالبيتهم من المسنين، بينما بلغ عدد المصابين بالفيروس 16,193 حالة، بينهم 103 بوضع خطير.

ومن المقرر أن تناقش حكومة الاحتلال في جلسة الأحد، تخفيف إجراءات كورونا، بهدف العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أنه قبض على 5 أشخاص حاولوا التسلل من لبنان إلى "إسرائيل"، الليلة الماضية، عبر اجتياز السياج الأمني.