فيلم رسوم متحركة صيني يسخر من تعامل أمريكا مع "كورونا"

جهينة نيوز:

طرحت الصين فيلم رسوم متحركة يحمل عنوان "ونس أبون ايه فيرس" تسخر من خلاله من تعامل الولايات المتحدة مع أزمة فيروس كورونا واستخدمت به رموزاً شبيهة بالمكعبات البلاستيكية لتجسيد البلدين.

وفي الفيلم الذي نشرته وكالة أنباء الصين "شينخوا" ينفتح ستار أحمر ويكشف عن منصة عليها رموز شبيهة بالمكعبات البلاستيكية على هيئة محارب من جيش التيراكوتا يرتدي كمامة وتمثال الحرية.

ويقول المحارب: لقد اكتشفنا فيروساً جديداً.

فيرد تمثال الحرية: وماذا في ذلك؟ إنها إنفلونزا فحسب.

ثم يصدر المحارب تحذيرات من الفيروس ويحصي أبرز الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة التفشي فيرد التمثال بنوع من الإنكار فيما تتردد أصوات المؤتمرات الصحفية لترامب التي قلل فيها من مدى خطورة المرض.

ويسأل المحارب التمثال الذي بدأ يحمّر لونه ويصاب بحمى: هل تستمع إلى نفسك؟.

فيردّ عليه قائلاً: نحن دائماً على صواب لو كنا نناقض أنفسنا.

وتشتبك واشنطن وبكين في حرب كلامية بشأن منشأ المرض الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي: إنه واثق في أن فيروس كورونا نشأ في معمل صيني لعلم الفيروسات لكنه أحجم عن ذكر أدلة على ذلك.