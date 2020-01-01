اليوم وغداً.. الحرارة إلى ارتفاع

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها ، اليوم، أن يكون الجو ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر على المرتفعات الساحلية ويحذر من تشكل الضباب ليلاً على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر خاصة فوق المناطق الجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة أيام….

الأحد الإثنين الثلاثاء

دمشق 26/13 27/14 26/12

القنيطرة 22/12 23/13 22/11

درعا 25/13 26/14 25/12

السويداء 23/12 24/13 23/11

حمص 24/14 25/15 24/13

حماة 25/15 26/16 25/14

الحسكة 27/14 28/15 30/13

اللاذقية 24/18 25/19 24/17

طرطوس 24/18 25/19 24/17

حلب 25/14 26/15 25/13

ادلب 24/14 25/15 24/13

دير الزور 30/18 31/19 32/17

الرقة 28/16 29/17 30/15