مطالب بمعاودة عمل المنشآت السياحية في درعا مع تطبيق إجراءات التصدي لكورونا

جهينة نيوز:

التزمت المنشآت السياحية في درعا بإجراءات التصدي لفيروس كورونا, بدءاً من تحقيق جملة من الاشتراطات الوقائية وانتهاءً بالإغلاق، لكن السؤال الذي يطرحه العاملون المتعطلون بسبب الإغلاق: إلى متى ستبقى تلك المنشآت مغلقة؟ حيث إن وضعهم المعيشي أصبح في أسوأ أحواله وهم لا يعرفون كيف يتدبرون متطلبات أسرهم الباهظة التكاليف.

وأمل أولئك العمال من الجهات الوصائية اتخاذ قرار بمعاودة افتتاح تلك المنشآت مع تحديد اشتراطات تنسجم مع إجراءات استمرار التصدي لفيروس كورونا, مثل: منع تقديم النرجيلة وتحقيق التباعد بين المستفيدين من خدماتها وتطبيق عمليات التعقيم والوقاية والنظافة الشخصية والعامة كما كان الحال قبل الإغلاق، وذلك أسوة ببقية الفعاليات التي سمح لها بمعاودة العمل.

وأشاروا إلى أن هناك فعاليات عامة وخاصة تشهد تجمعات للمواطنين وازدحاماُ كثيفين ضمن الظروف الراهنة لا تشهد مثله المنشآت السياحية مهما اشتد عملها، ومن الأمثلة الازدحام في أسواق الخضار وعند محال المواد الغذائية ومعتمدي توزيع الخبز والغاز وعند أجهزة الصراف الآلي أو منافذ المؤسسة السورية للتجارة لاستلام المواد المقننة.

وبشأن ما تقدم أوضح نبيل الخطيب رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة المنطقة الجنوبية لـ(تشرين) أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضرراً بسبب جائحة وباء كورونا، وذلك بسبب توقفه عن العمل وإغلاق كل المنشآت ومواقع العمل السياحي التي تعتمد بشكل مباشر على الرواد من الزبائن، لافتاً إلى أن القطاع السياحي استجاب بشكل فوري وسريع لإجراءات التصدي لفيروس كورونا الذي أقره الفريق الحكومي، علماً أن توقفه عن العمل نتج عنه تعطل عدد كبير جداً من العاملين الذين أصبحوا من دون دخل هم وأرباب عملهم، ونظراً لتراجع حالات انتشار الفيروس عالمياً ومحدوديته الكبيرة في سورية والسيطرة عليه بشكل متقن وحرفي وعودة أغلب المهن والفعاليات التجارية والصناعية وغيرها, فجميع القائمين على فعاليات هذا القطاع والعاملون فيه يتمنون على وزارة السياحة الاستجابة السريعة لعودة النشاط السياحي، وهم على أتم الجهوزية لتطبيق كل إجراءات السلامة والتصدي لـ(كورونا)، وقال: نحن كغرفة سياحة مستعدون للإشراف على تطبيقها وإجراء الكشوفات الدورية والمستمرة على المنشآت للتأكد من ذلك، علماً أن المنشآت السياحية بالحالة الطبيعية وقبل هذا الوباء كانت مراقبة صحياً وفيها كل سبل السلامة العامة والنظافة والتعقيم والتباعد.