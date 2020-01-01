إسمنت حماة تنتج أطاريف الطرق

جهينة نيوز:

بدأت الشركة العامة لصناعة لإسمنت ومواد البناء في حماة بإنتاج أطاريف الطرق بهدف تأمين احتياجات القطاعين العام والخاص منها بسعر تنافسي وجودة عالية.

وأوضح مدير الشركة المهندس علي جعبو في تصريح لسانا أن إنتاج الأطاريف يسهم في تزويد جهات القطاع العام بهذه المادة المهمة في عملها بأرصفة الطرقات وخاصة للبلديات والخدمات الفنية والإسكان العسكري وشركتي الطرق والجسور والبناء والتعمير كما يمكن البيع للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن جميع المواد الداخلة في تصنيع الأطاريف من إسمنت وبحص وزرادة متوافرة في الشركة منوها بأن إنتاج الأطاريف يسهم في توسيع دائرة أرباح الشركة وتأمين مادة حيوية بجودة ومتانة عالية وقياسات وأحجام مختلفة تلبي حاجة القطاعين العام والخاص بأسعار منافسة.

بدوره أشار رئيس قسم الدائرة المدنية في الشركة موسى جمال إلى أنه يتم حاليا إنتاج قياس واحد من الأطاريف على أن يتم إنتاج قياسات أخرى حسب حاجة الجهات الطالبة لها مشيرا إلى أن الأطاريف المنتجة مطابقة للمواصفات القياسية السورية وتتمتع بجودة عالية.

يذكر أن شركة اسمنت حماة تنتج حاليا مادة البلوك بقياسات مختلفة حيث تم إنتاج 260 ألف بلوكة منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان الماضي.