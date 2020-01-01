في مكة المكرمة.. ضبط 1000 لتر من الخمور داخل استراحة!

جهينة نيوز:

داهمت الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية استراحة في الحسينية بمكة المكرمة اتخذتها عمالة وافدة مقرا لتصنيع وترويج الخمور.

وحسب صحيفة سبق السعودية جرى ضبط وإتلاف 87 برميلا مخصصا لإنتاج الخمور، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص، حيث تبيّن وجود كميات من الخمر، منها ما هو تحت التصنيع، و1000 لتر جاهزة للترويج.

ونقلت "سبق" عن مصادر مطلعة، أنه تم الاشتباه باستراحة في الحسينية، يرتادها عمالة، مكونة من حوش وثلاث غرف، وبعد المتابعة داهمت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الموقع، وتم ضبط 87 برميلا سعة كبيرة فارغة، تُستخدم في التخمير، وأربعة براميل كبيرة بها مادة مخمرة وغير جاهزة، وعدد من الجوالين بها مادة العرق المسكر جاهزة للبيع.

واتضح من خلال البحث أن الموقع يملكه مواطن سعودي، وهو مؤجّر لمقيم، فتم تحرير محضر بالواقعة، وسلم لمركز شرطة العزيزية، التي بدورها سلمت الموقع للأمانة، وبدورها أتلفت المضبوطات.