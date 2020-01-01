فرنسا تتجه لفرض حجر صحي 14 يوما على القادمين

جهينة نيوز:

قال وزير الصحة الفرنسي إن المسافرين إلى فرنسا بمن فيهم المواطنون الفرنسيون سيخضعون لحجر صحي إجباري يستمر أسبوعين وربما العزل لدى وصولهم إلى البلاد في محاولة للحد من انتشار كورونا.

وتستعد فرنسا التي تحتل المركز الخامس بين الدول الأكثر تضررا من مرض "كوفيد-19" في العالم، لرفع تدريجي ابتداء من 11 مايو لقيود العزل العام السارية فيها، علما أن إجمالي الوفيات في فرنسا بلغ 24594 شخصا.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، في إيجاز صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "هذا الحجر الصحي سيُفرض على أي شخص عائد إلى فرنسا".

وأضاف أن مدة وشروط كل من الحجر الصحي للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مرض "كوفيد-19" والعزل لمن تظهر عليهم أعراض هذا المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا، ستحدد في قرار سينشر لاحقا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحجر الصحي سينطبق فقط على القادمين من خارج منطقة شينغن الأوروبية وما إذا كانوا سيحتاجون إلى عزل أنفسهم في المنازل أو في الفنادق وإلى أي أمد سيستمر العمل بتلك القواعد.

المصدر: رويترز