مدير السورية للتجارة بدمشق: مشكلتنا في تهريب المواد الغذائية واستغلال التجار

جهينة نيوز:

أكد بشار حمود مدير فرع السورية للتجارة بدمشق في تصريح لـ(تشرين) أن ما يعوق عمل المؤسسة في الدرجة الأولى خلال الظروف الحالية هو عمليات التهريب التي تتم لمعظم المواد الغذائية إلى الدول المجاورة مستغلين ظروف كورونا وقلة الإنتاج في تلك البلدان وحتى في بلدنا ولاسيما الخضار والفواكه التي تضاعفت أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية بصورة ملحوظة ولاسيما البندورة والليمون، حيث يتم تهريبها عبر عشرات الشاحنات التي يتم تجهيزها من مواقع الإنتاج , الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها ليس في السورية فحسب بل في كل المحال التجارية.

واكد انه رغم ذلك فإن أسعار مراكزنا مازالت أدنى من السوق وبشكل واضح حيث تباع مادة البندورة على سبيل المثال في مراكز الفرع بسعر 500 ليرة للنوع الأول , والأنواع الأخرى تحت سقفه , علماً أن أسعارها في السوق لا تقل عن 900 ليرة ,وقد تشهد ارتفاعات أخرى إذا لم تحل مشكلة تهريبها, رغم قلة إنتاجها الذي لا يكفي حاجة السوق المحلية.

وبالتالي الأمر لا يقتصر على هذه الصورة فهناك تلاعب واضح من قبل تجار السوق بالأسعار , وبصورة استفزازية , وما يحد منها تدخل المؤسسة بأسعار معقولة تحقق الغاية والهدف و معادلة توافر المادة من جهة وعدم خسارة المؤسسة وفروعها من جهة أخرى.

وبالتالي هذا النشاط التسويقي يفرض حالة من الوجود الفعال في كل الأسواق , وتأمين المواد والسلع الضرورية للمواطنين بما يتناسب مع حجم أعمال الفرع وقدرته المالية والمادية, وما يقدمه من مواد وسلع أساسية وضرورية , وفق شروط سعرية وجودة تتناسب مع الدخل في معظم الأحيان لجميع شرائح المجتمع ,بدليل الأسعار التي تنخفض بمعدل يتراوح ما بين 25- 40% في معظم الاحيان نذكر على سبيل المثال مادة الفروج المذبوح يباع في المراكز بسعر 1600 للكيلوغرام الواحد, في حين يباع في السوق بأسعار أقلها 2200 ليرة , والشرحات يباع بسعر 2150 وفي السوق حوالي ثلاثة آلاف ليرة , أما لحم الغنم فيباع في مراكز المؤسسة بسعر 7200 ليرة كغ الواحد وفي السوق يباع بأسعار تزيد على 13 ألفاً , ولحم العجل بسعر 6200 ليرة كغ , ويباع في السوق بأسعار لا تقل عن 9500 ليرة , والأمر ذاته ينطبق على مادة البيض, إذ يباع في المراكز بسعر 2250 ليرة للصحن , مقابل أسعار السوق تتراوح ما بين 2800 – 3000 ليرة للصحن.

أما فيما يتعلق بالخضار والفواكه فإن أسعارها في المراكز تنخفض عن أسعار السوق بنسب متفاوتة لكل مادة , لكنها تترجم حالة انخفاض نسبتها تتراوح ما بين 20- 30 % , وبالتالي هذه الصورة الإيجابية التي يرسمها هذا التدخل تحكيها نسب الانخفاض في الأسعار على المواد بصورة مستمرة بقصد كسر ارتفاعها لدى القطاع الخاص الذي يستغل حاجة المواطنين لها وخاصة المواد الغذائية , لكن معالجة تهريبها مازالت مشكلة تفرض نفسها بقوة على واقع السوق رغم القرارات التي صدرت بالمعالجة لكن المشكلة في تفاقم مستمر مع نقص الإنتاج فالكميات التي تنتج لا تكفي حاجة السوق المحلية

من جانب آخر أكد حمود أن المبيعات الإجمالية التي تدخل فيها الفرع عبر 140 مركزاً تقدر قيمتها بحدود 1,5 مليار من مختلف المواد والسلع بما فيها المقنن الذي يوزع عبر البطاقة الإلكترونية .