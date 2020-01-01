قبول طلبات المسرحين حديثا خلال عشرة أيام.. والمكافآت الشهرية لعام واحد فقط

جهينة نيوز:

بيّن مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتمديد العمل ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العمل، جاء ليستفيد منه العسكريون المسرحون حديثا وفق قرار التسريح الذي صدر مؤخراً في العام الحالي.

وأوضح العرنجي في تصريحه لـ«الوطن» أن مدة الاستفادة من المكافآت الشهرية ستبقى سنة واحدة فقط منذ بدء التسجيل لكل مسرّح.

وأشار المدير العام إلى إمكانية البدء بقبول الطلبات خلال عشرة أيام كحد أقصى، وذلك بعد أن يتم تجهيز الاستمارات وطباعتها، واستلام القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الصدد.

ولفت العرنجي إلى أن المسرح يستطيع التسجيل في البرنامج عبر فروع الصندوق ومراكزه في المحافظات والمناطق كافة، كما يستطيع المسرحون في دمشق التسجيل في مركز الصندوق الكائن في مساكن برزة في حاميش.