أبراج الأحد 3 أيار مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود اليوم: مخلص وأصيل وعطوف لكن متقلب المزاج وعنيد ومغورو وسريع الغضب أحياناً صاحب حدس ومتعاون ويهوى الأمور الجديدة والغريبة اقتصادي يعرف كيف ومتى ينفق.

بعض المتاعب القانونية والإدارية لاتستخف بالمطبات القادمة لكن هناك معطيات تملكها وهناك طروف غنية وفرص مناسبة للتجديد والتغيير الاجتماعي مثل رحلات مؤقتة ومهارات وثقافات جديدة وشراكات لابأس بها وتعامل مع غرباء أو نافذين يوبج ان تكون متيقظاً لامورك المالية .. الشهور 5 و8و 9 و11 و12 مقبولة لابأس.

الحمل:

عمل كثير وتشارك بورشة عمل تتطلب التنقل.. يوم صعب ومتطلبات كثيرة.. لا تتأخر عن التزاماتك فالنهار يحتاج إلى دعم زميل أو طرف معين ومن الضروري التقيد بجدول الأعمال والمهن على أنواعها..

الثّور:

نهار فيه انسجام وتقارب ومناسب للمنافسة وأخذ المبادرة وتعيد تقييم بعض الأمور وتقوم بدور بارز لأحد الأولاد أو الحبيب.. يوم فيه تعويض عاطفي .. الحظ لك وصوتك مسموع.

الجوزاء:

تدافع عن مشروع أو فكرة وتنشغل بموضوع شخصي أو عائلي وقد ترغب بتغييرات في المنزل.. انتبه واهتم بنفسك والمنزل من تصليحات وأعطال.

السرطان:

تحليل منطقي ويوم للفرح واستعادة موقع وفرصة للتحاور مع الأهل والأخوة وتروج لاعمالك وتتخطى العقبات وتجنب الفشل لأنك تذهب إلى مواضيعك وأنت ناجح وتجادل.

الأسد:

لحظات سعيدة وانفراجات وتكون محور اهتمام وتقدير وللبعض مكاسب وهدايا وقرار جذري بخصوص المال.. أي بدأت تنظر وضوح الرؤية وتنفذ مابدأت التفكير به.

العذراء:

تستعيد هدوءك وموقع نافذ وفعّال والأمور واضحة بالنسبة لك وتقوم بخطوات جريئة أو وضع خاص بك واليوم أكثر مهارة بالنسبة لك وتحل المشكلات ويساعدك أحدهم وبدورك تقدّر أيضاً أحد من صفحات الماضي.. وقد تطوي صفحة ماضية مزعجة .. اليوم هناك عزيمة في طاقتك.

الميزان:

لاتنتظر أي تحرك أو انطلاقة اليوم فارغ من الطاقة لكن هذا يعني أنه سلبي بل يستحسن الرجوع إلى ذكائك حدسك وانتبه من خسارة مالية أو معنوية أو غش واحتيال.. اليوم للهدوء تريث ريثما يصل القمر إلى برجك.

العقرب:

جيد وتطرح أسئلة وتجد دعماً وترحيباً وتتطور إحدى علاقاتك وتتقدم اجتماعياً.. يوم فيه مناسبات ودعوات وجيد لتكون ضمن مجموعة وتطلب أمنية عن طريق الأصدقاء يوم للتفاعل وهذا يجعلك قادراً على التحرك فهناك من يدعمك.

القوس:

يوم ضاغط وليس بالضرورة سلبي لكن متطلب ولاتدع أحداً يحبطك بل هدد أهادفك وتعاون مع الآخرين.. قد تتعامل مع من هم أكبر منك ربما أخ أو مسوؤل في العمل فلا تكابر واطلب نصيحة.. نزلة أسواق ووجوه جديدة.. أنت رابح ولست خاسراً واجعلك صيتك جيداً.

الجدي:

أنت نجم في المحيط وعلى موعد مهم واحتمال تجربة غنية ومفرحة وقد تعرف موعداً يقلب المعايير وتنجح بالوصول إلى هدفك اصتال لأماكن بعيدة أو تفكير بسفر.. يوم رائع للأوراق.. وقد تسير أمورك بسهولة لكن انتبه من السرعة على الطرقات وربما أنت مرتاح للأوضاع.. انتبه على صحتك.

الدّلو:

أفضل اليوم ويحمل النهار مشاركة نشاط وتناقش شيء جديد قديم ربما موضوع إرث لكن لاتضيع بالتفاصيل.. ربما هناك شيء استشفائي وتعويض وتصليح أخطاء لاسيما أوراق تخصك.. اليوم لاعقبات أمامك.

الحوت:

تتزايد واجباتك وتقع ضحية ابتزاز ومناورة.. جرّب البحث عن قواسم مشتركة ودقق بالتفاصيل ولا سيما لديك مسألة تتعلق باوراق ومستندات وللبعض عناد وتهكم بآراء الآخرين واحتمال خصومة فلا تخالف القوانين في الشراكة.. النقاشات تؤدي إلى عرقلة فلاتتسرع بتصرفاتك اليوم.