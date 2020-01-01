كورونا .. روسيا تتجاوز ايران و الصين تخرج من قائمة الدول العشر الاكثر ضرراً

جهينة نيوز:

ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البرازيل الى 92,8 الف اصابة بفيروس كورونا المستجد لتتجاوز الصين بعدد الاصابات المثبتة لتصبح الدولة العاشرة الاكثر ضرراً بفيروس كورونا فيما خرجت الصين من قائمة الدول العشر الاكثر ضرراً بفيروس كورونا .

هذا و ارتفعت الاصابات في روسيا الاتحادية الى 124 الف اصابة متجاوزة ايران بعدد الاصابات مع الاخذ بعين الاعتبار بأن روسيا من الدول التي هاجمها فيروس كورونا متأخراً نسبة الى باقي الدول المتضررة حيث بدأت الاصابات تتصاعد بشكل كبير في أوائل نيسان و كذلك البرازيل التي بدأ الفيروس ينتشر فيها بشكل تصاعدي في اواخر آذار بعد أن كانت الاصابات محدودة جداً في البلدين.

و يذكر ان الاصابات المسجلة في العالم حتى لحظة اعداد الخبر تجاوزت ثلاث ملايين و 467 الف اصابة فيما توفي 243 الف ضحية للفيروس التاجي و اما عدد المتعافين بلغ مليون و 113 الف شخص.

و تبقى الولايات المتحدة هي الدول الاكثر ضرراً كوفيد-19 حيث أن حصيلة الاصابات تجاوزت مليون و 152 الف اصابة و 66 الف وفاة تتلوها اسبانيا بـ 245 الف اصابة و 25 الف حالة وفاة و ايطاليا بـ 209 آلاف اصابة و 28 الف حالة وفاة و بريطانيا 182 الف حالة اصابة و 28 الف حالة وفاة.

و يشار الى ان ايران و المانيا تتصدران الدول المتضررة من كورونا بعدد حالات الشفاء و ذلك بعد الصين, حيث ان عدد الاصابات النشطة في ايران 12942 حالة من اجمالي الحالات التي بلغ عددها 96 الف اصابة تعافى منهم 77 الف و توفي ستة آلاف.

و في المانيا انخفض عدد الحالات النشطلة الى 28,8 الف حالة من اجمالي الاصابات البالغ 164 الف تعافى منهم 129 الف و توفي ستة آلاف فيما سجلت البرازيل نسبة عالية بحالات الشفاء حيث تعافى حتى الآن 38 الف شخص من المرض.