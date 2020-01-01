شيدته شركة لـ حمد بن جاسم .. انهيار مستشفى ميداني لمرضى كورونا في قطر

جهينة نيوز:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، صورا ومقاطع فيديو لانهيار مستشفى ميداني مخصص لمعالجة مرضى فيروس كورونا في دولة قطر.

ويبدو أن الحادث كان نتيجة لهبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، حيث تظهر اللقطات المتداولة المستشفى وقد انهار بشكل شبه كامل، بينما كان بعض الأشخاص يفرون من المكان، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وشيدت قطر المستشفى المؤقت من الخيام، قبل نحو أسبوعين، في منطقة "أم صلال" بشمال العاصمة الدوحة، بإيعاز من وزارة الصحة، التي لم تعلق على الحادث بعد.

ويضم 3 آلاف سرير في مرحلته الأولى لاستخدامها في العزل الميداني، وفق تقارير محلية قطرية.

و ذكر نشطاء ان الشركات المشيدة للمشفى هي شركة الشيخ حمد بن جاسم والدكتور عبداللطيف الخال و كلفة المشفى الميداني تزيد عن 120 مليون .

وبلغت الحصيلة العامة للإصابات بفيروس كورونا المسجلة في قطر 13409 إصابات، والوفيات 10 حالات، والمتعافين 1372 شخصا.