القبض على تاجر مخدرات بدمشق

جهينة نيوز:

ألقى عناصر قسم شرطة القصاع بدمشق القبض على تاجر مخدرات يقوم باستدراج الزبائن لمنزله لبيعهم مادة الهيروئين المخدر والحبوب المخدرة وتعاطي المخدرات ضمن منزله.

وذكرت وزارة الداخلية في سورية في بيان لها تلقت جهينة نيوز نسخة منه أنه بناء على المعلومات الواردة إلى قسم شرطة القصاع بدمشق تمت مراقبة المنزل وبعد دخول عدة أشخاص إليه تم تحري المنزل حيث ألقي القبض على شخص وبحوزته كمية من الهيروئين المخدر 55 غراماً وحبوب “بيوغابلين” مخدرة التي لا تباع من قبل الصيدليات إلا بموجب وصفات طبية وألقي القبض على أربعة أشخاص بينهم امرأة يقومون بشراء المواد المخدرة من التاجر المذكور تم إحضارهم إلى مركز القسم وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة المقبوض عليهم إلى فرع مكافحة المخدرات بدمشق لإكمال التحقيق معهم ليصار إلى تقديمهم للقضاء المختص.