"الدفاع الروسية": دول الاتحاد الأوروبي والناتو فشلت في مساعدة إيطاليا على مكافحة جائحة كورونا

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن حلفاء إيطاليا في الناتو والاتحاد الأوروبي فشلوا في مساعدتها على مكافحة جائحة فيروس كورونا وحاولوا تشويه صورة روسيا التي دعمت جهود الحكومة الإيطالية.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، اللواء ألكسندر فومين، في حديث لقناة "زفيزدا"، اليوم السبت: "للأسف ظهرت هناك موجة غير ودية، لكننا نفضل عدم لفت الانتباه إلى الضجة والدعاية. نعتقد أن هذا الوضع ناجم عن فشل دول الغرب، أي بلدان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في تنفيذ قدرات التحالف وإبداء روح موحدة داخل تكتلها".

وأشار فومين إلى أن عددا من الدول الغربية، ردا على مساعدة العسكريين الروس لإيطاليا، "لجأت إلى أساليب عديمة الضمير مثل الابتزاز السياسي والاتهامات بالتجسس" واستخدام "الوسائل الهجينية".

وشدد على أن وزارة الدفاع الروسية تسعى إلى عدم الاهتمام بمثل هذه التسريبات الكاذبة والتركيز على أداء عملها.

وقد اتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، خلال اتصال هاتفي يوم 21 مارس، على تقديم روسيا مساعدات عاجلة لإيطاليا في مكافحتها فيروس كورونا.

وفي الفترة من 22 إلى 25 مارس الماضي وصلت إلى إيطاليا 15 طائرة روسية نقلت نحو 100 خبير عسكري روسي في مجال الفيروسات والأوبئة و8 فرق أطباء وممرضات، وأجهزة لرصد الفيروس ولإجراء عمليات التطهير الصحي.

المصدر: زفيزدا + تاس