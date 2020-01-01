سورية .. انحسار حالات كورونا في محافظة واحدة و ازدياد في حالات الحجر الصحي

جهينة نيوز:

كشفت وزارة الصحة في سورية مساء يوم امس عن تعافي ست حالات من الحالات المثبتة بكوفيد-19 في سورية ليرتفع عدد المتعافين الى 27 حالة و عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 44 حالة و في وقت سابق كانت سورية قد سجلت وفاة ثلاث اشخاص بسبب فيروس كورونا المستجد ليكون عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج 14 حالة.

و بحسب البيانات الاحصائية التي نشرتها وزارة الصحة في سورية اليوم و تلقتها جهينة نيوز فإن محافظة درعا بدون اي حالات مثبتة حالياً مع تعافي الحالة الوحيدة المثبتة في المحافظة و كذلك محافظة دمشق حيث ارتفعت نسبة حالات الشفاء الى عشر حالات و مع وفاة حالتين في وقت سابق تكون المحافظة خالية من الحالات المثبتة بفيروس كورونا حالياً فيما لايزال هناك 14 حالة مثبتة (نشطة) في ريف دمشق و ذلك بعد تعافي 16 حالة و وفاة حالة في وقت سابق و ذلك في ظل استمرار وزارة الصحة بالبحث و المتابعة.

هذا و بحسب تحديث وزارة الصحة فإن من بين الحالات المثبتة في سورية 16 حالة مجهولة المصدر, و حالة مسح عشوائي و فيما تبقى من الحالات كان نتيجة عدوى و مخالطة مصابين او قدوم من الخارج.

و كشفت وزارة الصحة في بياناتها الجديدة عن ارتفاع في عدد الاشخاص الخاضعين للحجر الصحي من 654 قبل اربعة ايام الى 893 و يعتقد ان الحالات الجديدة هي من بين القادمين من الخارج على اثر وصول اول طائرة قادمة من ارمينيا تحمل سوريين عالقين هناك أو مخالطة لمصابين جدد.

و يذكر ان عدد المخابر العاملة في سورية للكشف عن اصابات كورونا هي خمس مخابر بينها مخبران في دمشق و مخبر واحد في كل من حمص و اللاذقية و حلب, و جهزت سورية 13 مركز للعلاج بمعدل مركز في كل محافظة باستثناء درعا و حلب حيث يوجد مركزان للعلاج, في حين تم تخصص 25 مركز للحجر الصحي موزعة على جميع المحافظات بمعدل مركزين في كل محافظة بإستثناء ثلاث محافظات تحوي كل منها على مركز للحجرو هي دير الزور و دمشق و القنيطرة و بمعدل ثلاث مراكز في كل من طرطوس و حماة.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.