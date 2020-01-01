باحثون في مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية يطورون علاجاً بالخلايا الجذعية ضد فيروس كورونا

جهينة نيوز:

طور فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية بالإمارات علاجاً مبتكراً بالخلايا الجذعية ضد التهابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن العلاج يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها ومن المفترض أن يكون تأثيره العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى “كوفيد 19” والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

وخضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح وتمت تجربته في الإمارات على 73 حالة وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم حيث لم يبلغ أي من المرضى الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى “كوفيد 19”.

وتم منح براءة اختراع من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية للطريقة المبتكرة لهذا العلاج بينما تستمر حالياً التجارب لإثبات فعاليته ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.

يشار إلى أنه تم تقديم العلاج للمرضى تزامناً مع التدخل الطبي التقليدي وسيستمر تطبيقه كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس كبديل لها.