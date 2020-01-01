مرتزقة الاحتلال التركي يموتون بشرّ أعمالهم في الرقة

السبت, 2 أيار 2020 الساعة 17:04 | سياسة, عالمي

مرتزقة الاحتلال التركي يموتون بشرّ أعمالهم في الرقة

جهينة نيوز:

قتل وأصيب عدد من مرتزقة قوات الاحتلال التركي من جرّاء انفجار لغم بآلية تابعة لما يسمى تنظيم "أحرار الشرقية" الإرهابي في منوأفادت مصادر محلية لوكالة "سانا" بأنّ انفجار لغم بآلية تابعة لما يسمى تنظيم "أحرار الشرقية" الإرهابي الذي يعمل تحت إمرة قوات الاحتلال التركي على الطريق العام بين بلدتي سلوك وحمام تركمان شرق مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي أسفر عن مقتل 3 إرهابيين وإصابة اثنين آخرين.

ولفتت المصادر إلى أن قوات النظام التركي ومرتزقته أقدموا على إطلاق النار بكثافة وبشكل عشوائي باتجاه منازل الأهالي في المنطقة بعد الانفجار واعتقلت عدداً من رجال البلدتين واحتجزتهم.


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