الإعلام البريطاني يشكك في صحة صور كيم جونغ أون!

جهينة نيوز

ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمام الجمهور للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع. ولكن صحفيو "ديلي ميل" البريطانية يشككون بأن صور الزعيم حقيقية.

ونشرت الصحيفة مقال بعنوان: "إنه على قيد الحياة (ربما)! نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية صوراً، لم يتم التحقق منها، الذي ظهر لأول مرة علنًا بعد 20 يومًا وسط شائعات حول وفاته ونقل السلطة إلى أخته".

وكتبت الصحيفة أن زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قطع الشريط عند افتتاح مصنع الأسمدة في سنشون ونشر صورًا يبتسم فيها، وكأنه يوضح لشعبه والعالم بأسره أنه من السابق لأوانه شطبه.

صرخ جميع المشاركين في الحفل بصوت عالٍ "مرحى!" عندما ظهر كيم جونغ أون علناً. ورافق الزعيم عدد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بما في ذلك الأخت الصغرى كيم يي جيونغ.

وتذكر الصحيفة بأن رئيس كوريا الديمقراطية لم يُشاهد بعد اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، الذي انعقد في 11 نيسان، وكانت هناك شائعات بأنه مات.

وكتبت الصحيفة "زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ظهر علانية لأول مرة منذ 20 يومًا، على ما يبدو لتبديد شائعات وفاته".

ويقول الصحفيون البريطانيون إن كيم ابتسم وقام بجولة في المصنع، لكن صحة الصور لم تثبت.