كورونا في روسيا.. ارتفاع قياسي حاد في الإصابات الجديدة وتراجع في الوفيات اليومية

جهينة نيوز:

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا ثالثا على التوالي، مع تراجع ملموس في معدل الوفيات الجديدة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، تسجيل 9623 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 7099 و7933 إصابة الخميس والجمعة الماضيين)، ليصحب بذلك مجموع الإصابات في البلاد 123054.

وتعود أكثر من 50% من الإصابات الجديدة (5358 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ62658 إصابة و695 وفاة حتى الآن، وأوضحت غرفة العمليات أن هذه القفزة الحادة غير ناجمة عن تسارع وتيرة تفشي الوباء، بل عن زيادة عدد وسرعة الفحوصات لتشخيص حالات الإصابة.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 57 حالة وفاة جراء الوباء (مقارنة مع 101 و96 وفاة الخميس والجمعة)، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في عموم روسيا إلى 1222 حالة وفاة.

وتماثل 1793 مريضا للشفاء من الفيروس في روسيا خلال اليوم الأخير، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 15013 شخصا.

المصدر: RT