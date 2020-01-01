حاحي: لا أنباء تفيد باقتراب فك العزل عن منطقة السيدة زينب

جهينة نيوز:

كشف رئيس بلدية السيدة زينب غسان حاحي لصحيفة "تشرين" أنه سيتم تزويد منطقة السيدة زينب في ريف دمشق بصراف آلي خلال يومين بناءً على تعليمات محافظ ريف دمشق, ليتمكن المواطنون فيها من الحصول على رواتبهم ولحل مشكلة معاناتهم من عدم وجود أي صراف فيها، ومن الممكن أن تُزوَّد بكوة واحدة أو عدة كوّات، بانتظار إتمام الإجراءات الفنية لتفعيل الخدمة .

وحول فك العزل عنها أشار حاحي إلى أنه أمر يُبتّ فيه من الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا ولا وجود لأي أنباء إلى الآن تفيد باقتراب فك العزل أو عدم ذلك.