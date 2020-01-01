إصابة أول قطة بفيروس كورونا في فرنسا

جهينة نيوز:

أصيبت قطة بعدوى فيروس كورونا في فرنسا في أول حالة تسجل في البلاد وفق المدرسة البيطرية الوطنية الفرنسية.

وقالت المدرسة في تغريدة على موقعها الرسمي في "تويتر"، "وحدة أبحاث الفيروسات المختلطة في المدرسة الوطنية البيطرية في ألفور (ENVA)، والوكالة الوطنية للأمن الغذائي والبيئي والصحة المهنية (ANSES) و INRAE فيما يتعلق بمعهد باستور، تم اكتشاف القطة الأولى التي تحمل السارس- CoV-2 في فرنسا".

وأضافت "في هذه المرحلة من المعرفة العلمية، يبدو أن القطط لا تصاب بسهولة بفيروس سارس - CoV - 2 حتى في حال اتصالها مع أشخاص مصابين" ، مضيفا "أن أربعة قطط مصابة طبيعيا تم الإبلاغ عنها في العالم حتى الآن".

وأجرت هذه الوحدة اختبارات بمساعدة الأطباء البيطريين في منطقة باريس على عشرات القطط، التي ربما يكون أصحابها مصابين. كانت إحدى القطط، التي تقع بالقرب من باريس، إيجابية، وقدمت "علامات سريرية".

وتوصي المدرسة الأشخاص الذين لديهم Covid-19 "بالحد من الاتصال الوثيق مع قططهم، وارتداء قناع على وجودهم وغسل أيديهم قبل الملاعبة، من أجل حماية حيواناتهم الأليفة".

وعلى الرغم من العديد من الدراسات حول هذا الموضوع، لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الحيوانات الأليفة النادرة المصابة بالفيروس التاجي الجديد يمكن أن تنقل بدورها الفيروس للبشر.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة، تسجيل 218 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات الى 24594 حالة، فيما سجلت 604 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي الى 130185.