صناعة السينما والتلفزيون" في سورية تستنكر ماتعرضه الـ"ام بي سي" من مسلسلات التطبيع مع العدو

جهينة نيوز:

استنكرت لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سورية عرض مجموعة قنوات "ام بي سي" مسلسلات تدعو للتطبيع مع العدو الصهيوني وتبث الكراهية ضد الشعب الفلسطيني وتسيء لنضاله وكفاحه المشروع لتحرير فلسطين.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، مساء أمس، إن المنتجين في سورية يستنكرون التطبيع مع العدو الصهيوني عبر بث مثل هذه الأعمال التي ظاهرها فني لكن رسالتها الوضيعة التعامل مع العدو وقلب الحقائق التاريخية وبث الكراهية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة كل المنتجين العرب إلى شجب ظاهرة التطبيع مع العدو الصهيوني على الفضائيات العربية عبر مسلسلات تتهكم على القضية الفلسطينية والتي هي القضية المركزية للأمة العربية.

وأكدت في ختام بيانها أنه أصبح لزاماً وواجباً على كل منتج سوري وعربي مقاطعة قناة "ام بي سي" لأن الأمور أصبحت واضحة جداً بأهداف هذه القناة المشبوهة بقلب الحقائق التاريخية لتاريخنا المقاوم للاحتلال الصهيوني.

وكان الاتحاد العام للمنتجين العرب المنتشر في أكثر من 18 دولة عربية أصدر بياناً طالب فيه مجموعة “ام بي سي” بالتوقف عن بث مسلسلات الدراما التي تسيء للقضية الفلسطينية.