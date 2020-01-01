شركة صينية تعمل على تصنيع سيارات مضادة للفيروسات

جهينة نيوز:

بدأت شركات صناعة السيارات الصينية بعد مخاوف ازدادت بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، بتصنيع سيارات تتمتع بمزايا مكافحة الفيروسات والجراثيم.

وبدأت شركة "جيلي" الشهيرة بمشروع قيمته 52 مليون دولار تحت اسم "مشروع السيارة الصحية"، تعد بالعديد من المزايا الجديدة التي تهدف إلى حماية الركاب من الفيروسات والبكتيريا، من خلال منع دخول الجزيئات الدقيقة إلى المركبة، مما قد يحمي السائقين والركاب من أي مواد ضارة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز البريطانية".

وتقوم الشركة أيضا بتطوير مواد مضادة للميكروبات للحفاظ على أدوات التحكم في السيارة ومقابض الأبواب خالية من البكتيريا والفيروسات.

وبحسب التقارير، فالسيارة ستحتوي على أزرار ووحدات تحكم ذات طلاء مضاد للفيروسات ومرشحات هواء قوية مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء، وذلك من بين مزايا أخرى جديدة يتم تطويرها من قبل شركات صناعة السيارات لحماية سائقي السيارات.

غير أنه يجدر التنويه إلى أن التكنولوجيا المستخدمة ما زالت غير مثبتة، برغم أن المحللين يتوقعون أن يصبح هذا التوجه عالميا، بحسب ما ذكرت الشبكة البريطانية.

وقد وعدت الشركة أيضا بطرح مواد جديدة مستدامة بيئيا بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات يمكن استخدامها داخل أنظمة مكيفات الهواء وعلى الأسطح التي يتم لمسها كثيرا مثل الأزرار والمقابض.