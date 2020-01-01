رئيس الإكوادور يعترف بالجثث مكدسة في حمامات المستشفيات

جهينة نيوز:

اعترف رئيس الإكوادور، لينين مورينو، بأن حكومته تواجه مشكلات في معالجة جثث ضحايا فيروس كورونا بسبب انهيار النظام الصحي، فيما تتكدس عشرات الجثث في حمامات المستشفيات.

وقال مورينو، الجمعة، في حديث تلفزيوني: علينا الاعتراف بأننا نواجه مشكلات في إدارة مسألة الموتى، لأننا اتخذنا قراراً بمنح كل إكوادوري قبراً لائقاً، لا فتح حُفَر مشتركة، كما فعلت دول أخرى"، مضيفاً: حكومتنا تواجه مشاكل في معالجة تكدس جثث ضحايا الفيروس بسبب انهيار نظام المستشفيات ونقص الأماكن في المشارح.

وكان مسعف أفاد لوكالة "فرانس برس" بأنّ الأطباء أجبروا على تخزين الجثث في الحمامات ليتمكنوا من إعادة استخدام الأسِرة التي ماتوا عليها.

وقال أحد الممرضين: لم تكن المستشفيات هي التي اكتظت فقط، بل والمشرحات أيضاً، مضيفاً: موظفو المشرحة لن يأخذوا المزيد من الجثث، لذلك كان علينا في كثير من الأحيان أن نلف الجثث ونخزنها في الحمامات. فقط عندما يتم تكديس الجثث حتى ارتفاع عال يأتون لجمعها.