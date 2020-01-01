تشيلسي يخطط لضم موهبة عربية ثانية في الموسم الجديد

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية بأن لاعبا مغربيا موهوبا لا يتجاوز عمره 17 عاما يدعى قيس رويز أتيل قد ينضم إلى مواطنه حكيم زياش في نادي تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة تشيلسي تعتزم تقديم عرض لإدارة باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد مع الموهبة المغربية.

وأشارت إلى أن الفريق الإنجليزي راقب أداء قيس، الذي يملك الجنسيتين الفرنسية والمغربية، خلال الفترة الماضية، واقتنع بإمكانياته.

وكان قيس قد مر من مدرسة نادي برشلونة "لاماسيا"، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2015.

وفي حال انتقال الموهبة المغربية إلى تشيلسي فسينضم إلى مواطنه زياش، الذي وقع عقد انتقاله من أياكس أمستردام الهولندي إلى "البلبوز" في شباط الماضي.