طهران تلزم المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام

جهينة نيوز:

دخل قرار إلزام المواطنين في طهران بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام سريان مفعوله صباح اليوم السبت وذلك بأمر من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وقال حاكم طهران أنوشيروان محسني بندبي نقلا عن RT إن استخدام الكمامات أصبح إلزاميا منذ صباح اليوم في كافة وسائل النقل العام.

وأعلنت شركة مترو طهران أن بيع الكمامات بدأ اعتبارا من الصباح في 25 محطة مترو تنقل نحو نصف مليون مواطن.

من جانبه شدد عيسى فرهادي، قائم مقام مدينة طهران، على أنه ينبغي تطبيق البروتوكولات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بخصوص مكافحة فيروس کورونا المستجد في الأماكن العامة، وبخاصة في المترو والحافلات وسيارات الأجرة، بعناية شديدة.

وأدى استئناف الأعمال الاقتصادية في العاصمة الإيرانية إلى ازدحام وسائل النقل العامة، فيما قالت لجنة مكافحة كورونا في العاصمة إن استخدام المترو والحافلات يزيد من نسبة الإصابة بمقدار 26.5%.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن الأسبوع الماضي عن قرار بطرح 18 مليون كمامة في الأسواق، فيما ارتفعت أسعارها بنحو ستة أضعاف بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وفي سياق آخر وجه الرئيس الإيراني وزير الصحة، سعيد نمكي، إلى إعداد بروتوكولات صحية لاستئناف الأعمال المصنفة ضمن الأكثر خطورة، كالمطاعم والمقاهي ودور السينما وقاعات الحفلات، لبحثها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا يوم غد الأحد.