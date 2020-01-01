محافظة اللاذقية تخصص مواقعاً للأسواق الشعبية

جهينة نيوز:

استجابة لقرار الفريق الحكومي بإقامة الأسواق الشعبية بدأت مجالس المدن في محافظة اللاذقية استقبال طلبات المزارعين ومربي الثروة الحيوانية الراغبين بإشغال الأسواق الشعبية مجاناً التي تم إحداثها في مجالس المدن ضمن إجراءات توفير المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة، حيث خصص مجلس المدينة عدداً من بسطات السوق الجديد بالقرب من مدخل حي قنينص لإشغاله من قبل المزارعين ومنتجي الحرف اليدوية أو مربي الثروة الحيوانية وسيكون إشغال هذه الأماكن مجاناً ضمن إجراءات توفير المنتجات بأرخص الأسعار للمواطنين.

ومجلس المدينة مستمر بإحداث أسواق في عدد من أحياء المدينة وتفعيلها مع إيلاء الجانبين الصحي والبيئي فيها أولوية إضافة إلى ضمان تسهيل تسويق المواد.