تأهيل 20 جهاز تخدير و24 للتنفس الصناعي و35 جهاز مونتير في مشفى حماة الوطني

جهينة نيوز:

بيَّنَ المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف أن القسم الهندسي بالمشفى، أعاد مؤخراً تأهيل وتشغيل 20 جهازاً للتخدير و 35 جهازاً من أجهزة مراقبة المرضى و24 جهازاً من أجهزة التنفس الصناعي ما وفر أكثر من 150 مليون ليرة من تكاليف شراء أجهزة جديدة أو صيانتها.

وأوضح لـ الوطن أن القسم الهندسي يضم مهندساً متخصصاً بالأجهزة الطبية و4 فنيين وتمكنوا منذ بداية العام الحالي من إصلاح وتأهيل أجهزة التخدير لكون معظم تلك الأجهزة من عدة شركات ألمانية وإنكليزية الصنع، وثمَّة معاناة كبيرة بتأمين القطع التبديلية لصيانتها، بسبب الحصار الاقتصادي أحادي الجانب المفروض على سورية، نتيجة الحرب الإرهابية التي تشن عليها منذ أكثر من تسع سنوات.

ولفت خلوف إلى أن هذا ما دفع العاملين في القسم إلى البحث عن بدائل بالاعتماد على قطع التبديل المحلية الموجودة في مستودع قطع غيار للأجهزة المنسقة، وذلك بهدف توفير قطع الغيار للأجهزة الأخرى حتى لا تتوقف عن العمل والتقليل من تكاليف الصيانة.